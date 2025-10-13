campionati nazionali di marcia invasione di sportivi a grottammare

Il lungomare di Grottammare, baciato dal sole e da una temperatura estiva ha ospitato i campionati italiani di marcia per le categorie Allievi e Allieve sulla distanza dei 10 Km e per la finale del Trofeo nazionale di marcia cadetti e cadette. Una festa del tacco e punta intitolata Pietro Pastorini, scopritore di talenti, scomparso poco più di un anno fa che ha visto ai nastri di partenze circa 300 atleti di società provenienti da tutta Italia. Nella categoria Allievi c’era attesa per il lombardo Nicolò Vidal trionfatore nei 5000 di marcia al Festival olimpico della gioventù europea di Skopje, e per la toscana Valentina Adamo a caccia del terzo titolo tricolore consecutivo, dopo lo splendido argento all’Eyof in Macedonia del Nord, ma l’impresa della ragazza dell’atletica Livorno non è riuscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

