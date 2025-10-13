Campionati italiani della Geografia 2026 | iscrizioni aperte fino al 17 gennaio

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2026 dei Campionati italiani della Geografia è pronta a partire. Per la prima volta, la partecipazione non sarà limitata agli studenti: chiunque potrà mettersi alla prova con quiz e giochi a tema geografico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

