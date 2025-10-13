Camperos e bermuda di jeans | il look di Alessandra Amoroso nella prima foto con Penny è da copiare

Camperos e bermuda di jeans: il look di Alessandra Amoroso per la prima foto con la figlia Penelope è favoloso ed è assolutamente da copiare. Nel settembre del 2025, la cantante salentina è diventata mamma per la prima volta. Una gioia immensa e un momento magico per l’artista che nel primissimo scatto con la piccola, frutto dell’amore per Valerio Pastore, è apparsa assolutamente stupenda. Visualizza questo post su Instagram La foto ritrae Alessandra Amoroso dall’osteopata per una visita alla figlia Penny (così come la chiamano affettuosamente i fan). Nelle immagini la cantante indossa un paio di bermuda di jeans e una camicia bianca over, abbinati ad un paio di camperos chiari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Camperos e bermuda di jeans: il look di Alessandra Amoroso nella prima foto con Penny è da copiare

Alessandra Amoroso, la prima foto con la piccola Penny è in camperos e bermuda di jeans

