Campanini | Inaccettabili le parole di Roccella sul fascismo

13 ott 2025

"La Ministra Eugenia Roccella dovrebbe vergognarsi di aver sminuito il ruolo del fascismo nello sterminio di sei milioni di ebrei e chiedere scusa alle centinaia di ragazze e ragazzi che, anche da Parma, partecipano con serietà e impegno ai “viaggi della memoria”, dopo essersi preparati con i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"La Ministra Eugenia Roccella dovrebbe vergognarsi di aver sminuito il ruolo del fascismo nello sterminio di sei milioni di ebrei e chiedere scusa alle centinaia di ragazze e ragazzi che, anche da Parma, partecipano con serietà e impegno ai "viaggi della memoria"

