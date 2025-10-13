campania fico presenta il logo della sua lista e poi vede de luca per due ore terremo conto dei risultati in regione

L’annuncio e il logo della lista civica del candidato del campo largo in Campania arriva il lunedì di buon mattino. Nome e simbolo spartani. “Roberto Fico Presidente”, Roberto in bianco, Fico in giallo, sfondo azzurro, una spunta su una miniatura dei confini della regione. “Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. E fra queste ci sarà la lista civica Roberto Fico Presidente. Ne faranno parte – si legge in una nota – esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

