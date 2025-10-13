Tempo di lettura: < 1 minuto “Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. E fra queste ci sarà la lista civica Roberto Fico Presidente. Ne faranno parte esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione. La lista Roberto Fico Presidente sarà presente in tutte le province. Saranno nuove energie, competenze, idee al servizio del nostro progetto per la Campania del futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Fico lancia la lista civica del presidente