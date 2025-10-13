Campania | Fico lancia civica del presidente spazio per società civile

Roberto Fico lancia la lista civica ‘Roberto Fico Presidente’: nuove energie e competenze al servizio della Campania del futuro. NAPOLI, 13 ottobre – “ Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. E fra queste ci sarà la lista civica Roberto Fico Presidente. Ne faranno parte esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione. La lista Roberto Fico Presidente sarà presente in tutte le province. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it