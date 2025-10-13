Campania carenza di medici di famiglia I giovani medici non vogliono proseguire la professione

L’AIR Campania della Medicina Generale, al vaglio della Giunta regionale, rischia di allontanare ancora di più i medici dalla medicina di famiglia.. La carenza dei medici di famiglia a Napoli e in Campania, come così in tutta Italia è una leggenda metropolitana. I medici ci sono, ma non ci sono i medici di famiglia, perché i giovani medici non vogliono più intraprendere questo lavoro, poiché mal pagato, perché gli oneri, soprattutto burocratici, aumentano giorno dopo giorno; perché nel contratto dei medici di famiglia non ci sono le più elementari tutele dei lavoratori, come malattia, permessi e ferie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it