Campagna ‘Io non rischio’ Barbieri | Promossa la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri domenica 12 ottobre anche a Benevento, i Volontari e il personale della Protezione Civile della Regione Campania sono scesi in piazza per diffondere e promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio in caso di calamità. Il consigliere delegato del sindaco Mastella alla Protezione civile Italo Barbieri, che ha preso parte alla manifestazione e rappresentato l’Amministrazione comunale nell’ambito della campagna Io non rischio afferma: “Il bilancio è stato estremamente positivo, ai gazebo di #iononrischio abbiamo incontrato tante persone di diverse età per raccontare e diffondere le buone pratiche di protezione civile che possono diminuire i rischi e salvare vite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

campagna 8216io non rischio8217 barbieri promossa la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio

© Anteprima24.it - Campagna ‘Io non rischio’, Barbieri: “Promossa la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio”

In questa notizia si parla di: campagna - rischio

Bambini di campagna più a rischio diabete, la sorpresa da uno studio

Crisi idrica nel Barese, l'allarme degli agricoltori: "Con lo stop irriguo a rischio campagna olivicola"

Serie A, Serie B e Lega Pro, nuova campagna contro la pirateria. De Siervo: “Non è solo un danno per il calcio, ma anche un rischio concreto per le persone”

L'estate con Costa Crociere è unica, in Italia Bruno Barbieri protagonista della nuova campagna di brand per una vacanza da vivere tutta sul mare - Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione, all’interno della piattaforma globale "speechless", dedicata all’estate e all’unicità di una vacanza Costa. Secondo giornaledipuglia.com

Intervista a Luca Casaura: «Ecco come abbiamo trasformato Motta con Barbieri» - La nuova campagna pubblicitaria, un investimento significativo per il Gruppo Bauli, punta a comunicare qualità e ... Secondo engage.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna 8216io Rischio8217 Barbieri