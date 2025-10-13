Campagna ‘Io non rischio’ Barbieri | Promossa la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio
Tempo di lettura: 2 minuti Ieri domenica 12 ottobre anche a Benevento, i Volontari e il personale della Protezione Civile della Regione Campania sono scesi in piazza per diffondere e promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio in caso di calamità. Il consigliere delegato del sindaco Mastella alla Protezione civile Italo Barbieri, che ha preso parte alla manifestazione e rappresentato l’Amministrazione comunale nell’ambito della campagna Io non rischio afferma: “Il bilancio è stato estremamente positivo, ai gazebo di #iononrischio abbiamo incontrato tante persone di diverse età per raccontare e diffondere le buone pratiche di protezione civile che possono diminuire i rischi e salvare vite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
