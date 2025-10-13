Camminata tra gli olivi seguita da un aperitivo | l' evento nel borgo ravennate

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciassette regioni e 15mila persone coinvolte. Sono questi i numeri nazionali della nona edizione della Camminata tra gli Olivi, che per anche per l’anno 2025, vede Brisighella tra le 150 città protagoniste. Domenica 26 ottobre lo è attraverso l’azienda olivicola Cab Terra di Brisighella che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camminata - olivi

Camminata tra gli olivi 'Coltiviamo la pace'

Camminata tra gli Olivi a Castiglion Fiorentino

Cerca Video su questo argomento: Camminata Olivi Seguita Aperitivo