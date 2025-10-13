Camminata tra gli Olivi a Castiglion Fiorentino
Arezzo, 13 ottobre 2025 – . Nelle scorse settimane, la raccolta turistica delle olive è stata ufficialmente regolamentata su territorio nazionale con un protocollo d’intesa tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Associazione Nazionale “Città dell’Olio” Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è l’esperienza inedita e unica della 9ª Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che domenica 26 ottobre coinvolgerà 140 città italiane, di cui 65 toscane e che quest’anno avrà come tema centrale quello della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Camminata tra gli olivi 'Coltiviamo la pace'
Per la IX Giornata nazionale "Camminata tra gli olivi" a San Felice camminata con degustazione "Coltiviamo la Pace".
