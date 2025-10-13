Cammarano M5S | Ospedale di Comunità di Buccino pronto la Regione faccia chiarezza sull’apertura
“L’Ospedale di Comunità di Buccino rientra tra gli interventi programmati per il potenziamento della rete sanitaria territoriale dell’ASL Salerno e, da segnalazioni pervenute, risulta completato sotto il profilo edilizio e impiantistico. Tuttavia, ad oggi, la struttura è ancora inattiva, senza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: cammarano - ospedale
Cammarano (M5S): “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello”
Sanità, Cammarano (M5S): “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello”
M5S, Cammarano: “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello”
Sanità, Cammarano (M5S): “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello” https://salernotoday.it/politica/dea-ii-livello-ospedale-umberto-i.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/6484040510502 - X Vai su X
Il TAR Campania ha sospeso la chiusura del punto nascita dell’ospedale di Sapri, accogliendo il ricorso presentato da quindici Comuni del Distretto Sanitario 71. Una decisione che conferma la fondatezza delle nostre denunce: il Governo Meloni non può con - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, la denuncia di Cammarano (M5S): i ritardi per il Metrò del mare paralizzano il turismo nel Cilento - «Il ritardo nell’avvio del Metrò del Mare, il servizio che collega il Cilento con Salerno, la costiera amalfitana, Napoli e le isole del golfo, sta limitando fortemente l’accesso alle importanti ... ilmattino.it scrive
M5S, Cammarano: Regione riconosca ospedale Umberto I Dea di II livello - "L’area merita una struttura capace di affrontare patologie complesse, urgenze maggiori" Nocera Inferiore. Segnala msn.com