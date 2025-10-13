Un mercato in strada a Gaza City, in mezzo ai palazzi in rovina, con una folla di persone impegnate in quello che potrebbe sembrare un piccolo assaggio di vita quotidiana. Sono le immagini dalla Striscia ieri mattina che mostrano le tivù. Con il cessate il fuoco che sembra reggere, già 500mila palestinesi sono rientrati nel nord dell'enclave. Il ritorno dei gazawi alle loro case però è tragico: "La nostra vita non sarà mai più come prima", racconta Mohammad. Sono all'opera già i bulldozer e le scavatrici che hanno iniziato a rimuovere le macerie a Gaza City, mentre continua il ritorno dei civili alla città distrutta da due anni di bombardamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Camion di aiuti nella Striscia. Anp: "Blair, pronti a cooperare"