Camilla Raznovich | Licia Colò insinuò che abusassi di qualche sostanza La dura replica della conduttrice
Licia Colò ha affidato ai social una replica per smentire quanto affermato da Camilla Raznovich nel corso dell'intervista rilasciata a Peter Gomez ne 'La Confessione' in onda su Rai 3. A un certo punto del dialogo il tema è stato quello del programma Rai Kilimangiaro di cui Raznovich è. 🔗 Leggi su Today.it
Licia Colò: "Mai insinuato che Camila Raznovich assumesse sostanze. Mi fa sorridere che ancora si parli di questo"
Ecco l'intervista originale dove, secondo Camila Raznovich, io l'avrei velatamente accusata di usare sostanze… Ma di cosa stiamo parlando? Almeno capire ciò che si legge! In questa intervista io parlo di me, del mio modo di intendere la televisione e dei mie
