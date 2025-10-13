Camilla Raznovich | Licia Colò insinuò che abusassi di qualche sostanza La dura replica della conduttrice

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Licia Colò ha affidato ai social una replica per smentire quanto affermato da Camilla Raznovich nel corso dell'intervista rilasciata a Peter Gomez ne 'La Confessione' in onda su Rai 3. A un certo punto del dialogo il tema è stato quello del programma Rai Kilimangiaro di cui Raznovich è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camilla - raznovich

Camilla Raznovich: «Ogni anno faccio 10 giorni di digiuno. Il sesso? Fa bene alla pelle e i figli a letto sempre alle 9 di sera» - Camilla Raznovich, 50 anni compiuti domenica scorsa, si racconta alla vigilia del suo ritorno in tv, domenica 20 ottobre, con le nuove puntate di Kilimangiaro su Rai Tre. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Camilla Raznovich Licia Col242