Camila Raznovich e Licia Colò litigano ancora per il Kilimangiaro | cosa è successo?

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 51enne ha accusato la collega 63enne di aver usato parole poco carine nei suoi confronti in occasione della sostituzione al timone del programma . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

camila raznovich e licia col242 litigano ancora per il kilimangiaro cosa 232 successo

© Gazzetta.it - Camila Raznovich e Licia Colò litigano ancora per il Kilimangiaro: cosa è successo?

In questa notizia si parla di: camila - raznovich

Il “Kilimangiaro” di Camila Raznovich fa tappa sulla costa dei trabocchi

Camila Raznovich porta il sesso a teatro

Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico

camila raznovich licia col242Camila Raznovich accusa: “Licia Colò insinuò che usassi sostanze” - Le due conduttrici di riaccendono la polemica dopo le dichiarazioni di Camila a “La Confessione” ... Segnala quilink.it

camila raznovich licia col242Camila Raznovich: ''Licia Colò ha velatamente sostenuto che io facessi uso di qualcosa''. Si riaccende la querelle tra le due conduttrici - La prima è stata infatti ospite del programma “La Confessione” di Peter Gomez, dove le è stato chiesto di ... Riporta gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Camila Raznovich Licia Col242