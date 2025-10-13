Camerun | donna esplora opportunita’ commerciali con piattaforme online cinesi

Radici a livello locale, portata globale. Acquistando dalla Cina, Messanga, proveniente da Buea, nella regione sud-occidentale del Camerun, ha trasformato la sua vita da intrecciatrice di capelli a imprenditrice di successo nell’e-commerce transfrontaliero. Cliccate qui per leggere la sua storia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661036166103612025-10-13camerun-donna-esplora-opportunita-commerciali-con-piattaforme-online-cinesi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Camerun: donna esplora opportunita’ commerciali con piattaforme online cinesi

In questa notizia si parla di: camerun - donna

