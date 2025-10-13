Cambio vita | da figlio a padre Annuncio a sorpresa e gioia generale | il volto Rai e la compagna presto in 3
Una notizia che ha subito conquistato i fan de Il paradiso delle Signore e non solo: uno dei protagonisti diventerà papà per la prima volta. L’attore, amatissimo dal pubblico per il ruolo di Marcello Barbieri nella fortunata soap di Rai Uno, ha condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo che non ha bisogno di troppe parole. Nella foto, bacia il pancione della sua compagna, ufficializzando così l’arrivo del primo figlio e regalando ai suoi follower un momento di pura dolcezza. Il post, accompagnato da una didascalia dal tono ironico e poetico, recita: “Spoiler. e non è il mio primo capello bianco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: cambio - vita
Il sorriso di Monica Seles, dopo quella pugnalata alle spalle che le cambiò la vita
Non solo turisti. South working e cambio vita, sempre più in arrivo da Usa e Canada: «Qui gentilezza, cibo e salute»
Uomo soccorso in codice rosso. L'encomio del sindaco Silvetti: «Quando il volontariato salva la vita senza chiedere nulla in cambio»
Tgs. . Palermo, il nuovo pentito in aula: «Mafia addio, cambio vita». All'appello del processo Stirpe 2, l'ex trafficante Petrocciani si dichiara colpevole e conferma la volontà di collaborare con i pm. I suoi verbali sono ancora top secret. Fabio Geraci Vai su Facebook
Domani si firma e poi presa di servizio. Sarà il mio primo lavoro da dipendente dopo tanti anni di libera professione. Cambio vita. A 36 anni. Sono incredula. Ho fatto una scelta dura, ho studiato tanto, ho affrontato molte prove. Voi lo sapete. #IoNonMollo - X Vai su X
Il Paradiso delle Signore, Masotti aspetta il primo figlio: 'È un cambio di vita' - L’attore che interpreta Marcello annuncia sui social che la sua compagna è incinta, condividendo con i follower l’emozione di diventare padre ... Scrive it.blastingnews.com
“Il cognome non lo cambio”: padre violento non accetta che la figlia si dichiari lesbica. Lei lo fa arrestare - Voglio che il suo cognome con me adesso cambi completamente la mia generazione. Come scrive blitzquotidiano.it