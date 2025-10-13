Cambio vita | da figlio a padre Annuncio a sorpresa e gioia generale | il volto Rai e la compagna presto in 3

Una notizia che ha subito conquistato i fan de Il paradiso delle Signore e non solo: uno dei protagonisti diventerà papà per la prima volta. L’attore, amatissimo dal pubblico per il ruolo di Marcello Barbieri nella fortunata soap di Rai Uno, ha condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo che non ha bisogno di troppe parole. Nella foto, bacia il pancione della sua compagna, ufficializzando così l’arrivo del primo figlio e regalando ai suoi follower un momento di pura dolcezza. Il post, accompagnato da una didascalia dal tono ironico e poetico, recita: “Spoiler. e non è il mio primo capello bianco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it