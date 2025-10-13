Cambio programmazione Mediaset La notte nel cuore in onda il 14 ottobre | trame serali della soap turca di Canale 5
Un nuovo cambio di programmazione in casa Mediaset: la soap turca La notte nel cuore abbandona il giovedì per trasferirsi nello slot orario del martedì sera. Ecco le anticipazioni di martedì 14 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:20 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan, che farà un’offerta di pace alla famiglia Sansalan. Sarà accettata? Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 14 ottobre: Cihan propone una tregua. Harika vede Esma introdursi in una stanza privata dell’ospedale e la sua reazione è immediata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
