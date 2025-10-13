Cambio al Comando al Quartier Generale Italiano presso l’Allied Joint Force Command Naples

Si è svolta, presso l’Allied Joint Force Command Naples (AJFCNP), la cerimonia di cambio tra il Comandante uscente, Colonnello Giuseppe Buono, ed il subentrante, Colonnello Nicola Cacciuolo.  A presiedere la cerimonia, in rappresentanza del Senior Italian Officer, il Colonnello Massimiliano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

