Cambia il meteo arriva il freddo | le date di accensione dei termosifoni così risparmi parecchi soldi

Temporeale.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accensione dei termosifoni potrebbe avvenire in anticipo rispetto al solito, come combattere il freddo ed evitare sanzioni o rincari sull’utilizzo dei caloriferi Ci stiamo lasciando alle spalle una settimana climaticamente piuttosto gradevole, che ha interrotto un quadro che ci aveva fatto iniziare l’autunno con un abbassamento inconsueto delle temperature. Negli ultimi giorni, siamo tornati a. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

