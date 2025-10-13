Camarda Lecce | l’anno sabbatico per diventare il futuro del Milan Ecco quale sarà il futuro del giovane rossonero

Il Milan crede ciecamente in Francesco Camarda, considerandolo l'attaccante rossonero del futuro per i prossimi quindici anni. Per far sì che questo sogno diventi realtà, la società ha deciso di muovere i passi giusti, concedendogli un anno di apprendistato a Lecce. Una piazza stimolante, dove la concorrenza è alta e la delicata missione della salvezza .

In questa notizia si parla di: camarda - lecce

