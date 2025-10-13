Callegari | Al Milan vedo un’idea di futuro che è mancata lo scorso anno

Nel loro canale Youtube, i due giornalisti Carlo Pellegatti e Massimo Callegari hanno deciso di parlare un po' del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Callegari: “Al Milan vedo un’idea di futuro che è mancata lo scorso anno”

In questa notizia si parla di: callegari - milan

Callegari su Modric: “Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan”

Callegari: “Il Milan a Torino ha dimostrato di essere una candidata allo scudetto”

? Massimo Callegari analizza il Milan di Allegri Nel video con Carlo Pellegatti su YouTube, il giornalista ha parlato del lavoro di Max Allegri in questo inizio stagione: > “Per Max è un periodo diverso rispetto al passato. Ricordo quando portò la Juve in finale - X Vai su X

SOLD OUT per l'evento FdR a Milano con Giuseppe Morici, Samanta Todaro e Sara Croft Callegari "Fare i manager rimanendo brave persone"! Abbiamo aggiunto altri 10 posti, ma sono gli ultimi! - facebook.com Vai su Facebook

Callegari: “Vedo un Milan brillante. Allegri sa adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori” - Nell'ultimo video postato sul loro canale YouTube, Massimo Callegari e Carlo Pellegatti hanno analizzato il Milan di questo inizio stagione e hanno approfondito vari temi, tra i quali ... Si legge su milannews.it