Callegari | Al Milan vedo un’idea di futuro che è mancata lo scorso anno

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel loro canale Youtube, i due giornalisti Carlo Pellegatti e Massimo Callegari hanno deciso di parlare un po' del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

callegari al milan vedo un8217idea di futuro che 232 mancata lo scorso anno

© Pianetamilan.it - Callegari: “Al Milan vedo un’idea di futuro che è mancata lo scorso anno”

In questa notizia si parla di: callegari - milan

Callegari su Modric: “Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan”

Callegari: “Il Milan a Torino ha dimostrato di essere una candidata allo scudetto”

callegari milan vedo un8217ideaCallegari: “Vedo un Milan brillante. Allegri sa adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori” - Nell'ultimo video postato sul loro canale YouTube, Massimo Callegari e Carlo Pellegatti hanno analizzato il Milan di questo inizio stagione e hanno approfondito vari temi, tra i quali ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Callegari Milan Vedo Un8217idea