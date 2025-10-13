Call My Agent – Italia 3 | trailer e data d’uscita della nuova stagione Sky Original

Torna con una terza stagione Call My Agent – Italia, la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent, che sarà disponibile dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’annuncio arriva insieme al trailer ufficiale, che anticipa nuovi colpi di scena e il ritorno dell’irresistibile ironia che ha reso amatissima la serie ambientata nel dietro le quinte dello star system italiano. Con il consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi promettono di celebrare ancora una volta il mondo dello spettacolo attraverso le vicende della CMA, l’agenzia di spettacolo più amata della televisione, e dei suoi agenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

