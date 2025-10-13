Call My Agent – Italia 3 | trailer e data d’uscita della nuova stagione Sky Original

Torna con una terza stagione Call My AgentItalia, la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent, che sarà disponibile dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’annuncio arriva insieme al trailer ufficiale, che anticipa nuovi colpi di scena e il ritorno dell’irresistibile ironia che ha reso amatissima la serie ambientata nel dietro le quinte dello star system italiano. Con il consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi promettono di celebrare ancora una volta il mondo dello spettacolo attraverso le vicende della CMA, l’agenzia di spettacolo più amata della televisione, e dei suoi agenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

