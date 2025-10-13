Call My Agent 3 | Luca Argentero vuole farla finita nel trailer della nuova stagione dal 14 novembre su Sky

Nelle immagini vediamo le star che compariranno nei nuovi episodi della serie, tra cui svetta anche il cast di Romanzo Criminale - La serie, in arrivo su Sky e NOW La terza stagione di Call My Agent - Italia, l'acclamata serie Sky Original ispirata al cult francese Dix pour cent, arriverà il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il nuovo capitolo, presentato nel trailer ufficiale appena diffuso, promette di mantenere il tono brillante, ironico e autocelebrativo che ha reso la serie un successo, continuando a raccontare con intelligenza e sarcasmo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Call My Agent 3: Luca Argentero vuole farla finita nel trailer della nuova stagione, dal 14 novembre su Sky

In questa notizia si parla di: call - agent

Call My Agent!, il film con il cast originale in arrivo nel 2026!

Call My Agent Il Film: Andréa non sarà più un agente ma una regista!

Call my agent il film: andrea diventa regista e cambia tutto

Mi Manda Rai Tre. . NUOVE REGOLE PER LE CHIAMATE DEI CALL CENTER Dal registro delle opposizioni, attivo già da qualche anno, a un nuovo codice di condotta e due delibere approvate da Agcom. E’ davvero finita l’era delle telefonate moleste da part - facebook.com Vai su Facebook

Call My Agent - Italia 3: Il trailer ufficiale svela la data d'uscita della terza stagione - Italia, sempre più folle e ricca di guest star: il trailer ufficiale, la data e tutto quello che c'è da sapere. Riporta comingsoon.it

Torna Call My Agent – Italia: la terza stagione accoglie Hunziker, Argentero e Miriam Leone per una nuova guerra tra agenti - La CMA è pronta alla rivoluzione: dal 14 novembre torna su Sky e NOW Call My Agent – Italia 3, con guest star Luca Argentero, Michelle Hunziker, ... Si legge su alfemminile.com