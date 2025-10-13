California elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme
Momenti di panico ad Huntington beach, in California, dove un elicottero che sorvolava la spiaggia ha perso il controllo ed è precipitato tra le palme. Il velivolo ha iniziato a volteggiare su se stesso prima di schiantarsi. A bordo c'erano due persone, estratte vive anche se ferite. nell'impatto sono stati coinvolti anche alcuni passanti che si trovavano proprio nel punto dell'impatto: anche loro feriti e soccorsi, ma per fortuna stanno bene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: california - elicottero
Shock in California! Un elicottero si schianta tra le auto: il video dell'incidente
California, elicottero medico precipita tra le macchine sull'autostrada
California, elicottero perde il controllo e si schianta: le immagini
California, elicottero fuori controllo: volteggia e si schianta vicino alla spiaggia - La Stampa - X Vai su X
Un elicottero che sorvolava la città di Huntington beach, in California, è stato ripreso mentre improvvisamente inizia a volteggiare su se stesso per poi schiantarsi a terra contro una fila di palme e sotto gli occhi dei bagnanti. A bordo due persone estratte vive d - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'elicottero e si schianta - avvenuto ieri ad Huntington Beach, in California - Lo riporta tio.ch
California, elicottero perde il controllo e si schianta: il luogo dell'incidente - (LaPresse) – Un elicottero che volava sopra la spiaggia di Huntington Beach in California ha improvvisamente perso il controllo nella giornata di sabato, iniziando a girare su se stesso prima di schia ... Lo riporta msn.com