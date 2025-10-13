' Calici & Spicchi' Fermenta ospita la presentazione del libro firmato da Antonella Amodio

La pizzeria Fermenta ospita la presentazione del libro “Calici &spicchi” di Antonella Amodio. Appuntamento mercoledì 22 ottobre a Chieti scalo, dalle 19. Dopo il successo del primo volume, arriva la seconda edizione dell'Atlante della pizza e del vino in 100 abbinamenti, firmato da Antonella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Napoli Antonella Amodio ha presentato il suo nuovo libro Calici & Spicchi – Atlante della pizza e del vino, con prefazione di Luciano Pignataro. Dopo il grande successo del primo volume, Antonella torna con un progetto ancora più ambizioso, che porta la pi

Calici e Spicchi, il vino sempre più ordinato in pizzeria - Il vino si consuma sempre più spesso in pizzeria e davanti ad una Margherita c'è un pubblico trasversale, per età e per capacità di spesa, che si mostra curioso ed aperto rispetto ad abbinamenti che ... Da ansa.it