' Calici & Spicchi' Fermenta ospita la presentazione del libro firmato da Antonella Amodio

La pizzeria Fermenta ospita la presentazione del libroCalici &spicchi” di Antonella Amodio. Appuntamento mercoledì 22 ottobre a Chieti scalo, dalle 19. Dopo il successo del primo volume, arriva la seconda edizione dell'Atlante della pizza e del vino in 100 abbinamenti, firmato da Antonella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Antonella Amodio presenta “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”

