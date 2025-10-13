Calhanoglu sul futuro di Yildiz | il commento del giocatore dell’Inter sul giovane rivale bianconero
Inter News 24 Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni di grande stima nei confronti di Kenan Yildiz: le parole del giocatore nerazzurro sul rivale. Hakan Calhanoglu, rivale in Serie A all’Inter ma compagno in nazionale, ha dato un endorsement importante a Kenan Yildiz: «È un giocatore molto importante, diventerà il calciatore turco più caro della storia. Il Pallone d’Oro? Credo che Kenan abbia delle chance di vincerlo, io no, non lo vincerò». Le parole del regista mettono in luce la stima che i colleghi più esperti nutrono nei confronti del giovane talento della Juve. Yildiz continua a crescere, sia numericamente – terzo giocatore più impiegato da Tudor in stagione – sia in termini di impatto emotivo e tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
