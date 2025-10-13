Calendario Inter la Lega Serie A ufficializza le date fino a Gennaio | c’è anche il ritorno con il Napoli
Calendario Inter. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma di anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata della stagione 202526. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a un calendario estremamente fitto, con partite ravvicinate tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Si comincerà subito con un impegno di peso: dopo il derby contro il Milan, in programma domenica 23 novembre alle 20:45, i nerazzurri voleranno in Spagna per affrontare l’ Atletico Madrid in Champions League, prima della trasferta di Pisa fissata per domenica 30 novembre alle 15:00. Il mese di dicembre sarà particolarmente intenso per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: calendario - inter
Amichevoli Inter, ufficiale il programma: il calendario completo e le sfide dei nerazzurri!
Frattesi Inter, il centrocampista stringe i denti e scalpita: rientra in anticipo dopo l’operazione e segna quella data sul calendario per il ritorno in campo!
Inter Women, le nerazzurre si preparano per affrontare una nuova stagione di Serie A: fissata la data in cui si svelerà il calendario
? Cambia il calendario di Serie C per l'Inter U23 Vai su Facebook
Serie A 2025/26, il calendario dell'Inter fino alla 22ª giornata ? https://bit.ly/42rURqE #ForzaInter - X Vai su X
Serie A – Anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata: il calendario dell’Inter - Lecce, gara valida per la 16ª giornata di Serie A si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:45 in quanto il 19 dicembre i nerazzurri saranno impegnati nella semifinale della EA SPORTS FC ... Lo riporta msn.com
Coppa Italia, UFFICIALE: quando si gioca Inter-Venezia - Questo pomeriggio la Lega Serie A ha diffuso ufficialmente il calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Da passioneinter.com