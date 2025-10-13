Sale la tensione. Ed è una tensione davvero speciale. Questa settimana comincerà infatti il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, competizione itinerante con cui, dopo la pre-season, entrerà nel vivo una stagione che sarà caratterizzata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come spesso accade negli anni olimpici, il circuito si rivelerà un ago della bilancia fondamentale per capire l’andazzo in vista del grande evento. Rispetto a quello canonico, la distribuzione delle cinque tappe avrà un ordine diverso. Si partirà infatti lontani dal contenente americano. La prima prova in programma sarà il Grand Prix de France, pianificato ad Angers questo weekend, dal 17 al 19 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2025: orari tappe, programma Finals, tv, streaming