Calcoli del Sole 24 sui debiti delle famiglie | servono 17 mensilità per estinguerli Sicilia e Calabria tra le più virtuose d’Italia

13 ott 2025

In Italia un consumatore tipo dovrebbe accantonare in media 17 mensilità di stipendio per cancellare il debito residuo (tra mutui e altri prestiti) e in alcune città, come Rimini, si superano i 29 mesi. È questo il rapporto medio tra i salari e l’indebitamento della popolazione con crediti attivi, elaborato dal Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano del lunedì incrociando le retribuzioni provinciali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

