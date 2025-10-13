Calcoli del Sole 24 sui debiti delle famiglie | servono 17 mensilità per estinguerli Sicilia e Calabria tra le più virtuose d’Italia
In Italia un consumatore tipo dovrebbe accantonare in media 17 mensilità di stipendio per cancellare il debito residuo (tra mutui e altri prestiti) e in alcune città, come Rimini, si superano i 29 mesi. È questo il rapporto medio tra i salari e l’indebitamento della popolazione con crediti attivi, elaborato dal Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano del lunedì incrociando le retribuzioni provinciali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Calcoli del Sole 24 sui debiti delle famiglie: servono 17 mensilità per estinguerli. Sicilia e Calabria tra le più “virtuose” d’Italia - 292 euro, in virtù di prezzi delle case inferiori e di un peso dei mutui sotto la media ... Riporta msn.com