Calciomercato spese folli per Simone Inzaghi? 400 milioni per Lamine Yamal

Ilprimatonazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa si potrebbe comprare con 400 milioni di euro? Potrebbe esserselo chiesto Fahad bin Nafel, presidente dell’Al Hilal, squadra allenata – come ben sappiamo – dall’ex allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club sarebbe pronto a mettere sul piatto del proprio calciomercato l’esorbitante cifra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato spese folli per simone inzaghi 400 milioni per lamine yamal

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, spese folli per Simone Inzaghi? 400 milioni per Lamine Yamal

In questa notizia si parla di: calciomercato - spese

Calciomercato Milan, il bilancio delle spese alla fine della sessione estiva

Calciomercato, la classifica delle spese della Serie A

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Spese Folli Simone