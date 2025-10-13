Calciomercato Milan Vlahovic torna un sogno per gennaio | le condizioni per l’affare a zero
Il Milan non smette di osservare da vicino le situazioni contrattuali dei grandi nomi del calcio europeo, e tra queste spicca quella di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ancora alla Juventus, è destinato a lasciare Torino a parametro zero al termine della stagione, aprendo uno scenario che alimenta le fantasie dei tifosi rossoneri. L’idea di assicurarsi un centravanti di livello internazionale senza versare un euro di cartellino rappresenta una tentazione fortissima per l’area sportiva di Via Aldo Rossi. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli e il principale riguarda il pesantissimo ingaggio del giocatore, oggi tra i più alti di tutta la Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - milan
Calciomercato Milan, Jacobs: “Accordo col Brighton per Estupinan”
Calciomercato.com – Perché Maignan, Alex Jimenez e Fofana saltano Arsenal-Milan
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
#Calciomercato #Milan, la rivelazione: "Rinnovo in stallo". #Tare fiuta l'occasione in attacco? #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
?#Calciomercato #Milan: #Ricci non ingrana, quanto guadagna l'ex Torino - X Vai su X
Juve, Vlahovic torna di moda per il Milan? - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, e quasi certo di non rinnovare, Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, sarebbe destinato a lasciare il club bianconero ... Scrive tuttojuve.com
Vlahovic-Maignan, lo scambio che accontenta tutti - L'idea di mercato che renderebbe felici i due club: ecco perché. Come scrive milanlive.it