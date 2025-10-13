Calciomercato Milan Vlahovic torna un sogno per gennaio | le condizioni per l’affare a zero

Il Milan non smette di osservare da vicino le situazioni contrattuali dei grandi nomi del calcio europeo, e tra queste spicca quella di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ancora alla Juventus, è destinato a lasciare Torino a parametro zero al termine della stagione, aprendo uno scenario che alimenta le fantasie dei tifosi rossoneri. L’idea di assicurarsi un centravanti di livello internazionale senza versare un euro di cartellino rappresenta una tentazione fortissima per l’area sportiva di Via Aldo Rossi. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli e il principale riguarda il pesantissimo ingaggio del giocatore, oggi tra i più alti di tutta la Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it

