Calciomercato Milan suggestione Lewandowski per l’attacco | ostacolo ingaggio e futuro ancora incerto

L’idea di Robert Lewandowski al Milan continua a far sognare i tifosi, ma, al momento, rimane una suggestione più che un’operazione concreta. Come spiegato da Matteo Moretto, la trattativa è ben lontana dal potersi definire realistica, e il principale ostacolo resta quello legato all’ingaggio del centravanti polacco, attualmente sotto contratto con il Barcellona. Il giornalista ha analizzato la situazione chiarendo che la possibilità di vedere Lewandowski in Serie A dipenderebbe non tanto da un fattore tecnico, quanto da una scelta di vita: «Bisogna sempre considerare anche lo stipendio di Lewandowski per il suo futuro e il fatto che ci possano essere anche sirene fuori Europa». 🔗 Leggi su Milanzone.it

