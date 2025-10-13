Una rivelazione che riporta indietro le lancette del calciomercato e apre un capitolo mai raccontato. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, ha svelato un curioso retroscena durante il Festival dello Sport 2025 organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento. Intervistato al Teatro Sociale, il giocatore armeno ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, toccando i momenti vissuti tra Bundesliga, Premier League e Serie A, fino ad arrivare al suo attuale percorso nerazzurro. Nel racconto, però, c’è stato spazio anche per un episodio poco noto, risalente all’estate del 2019, quando Mkhitaryan era ancora all’ Arsenal e stava cercando una nuova avventura. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Calciomercato Milan, Mkhitaryan svela il retroscena: «Nel 2019 potevo andare al Milan, poi scelsi la Roma»