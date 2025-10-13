Calciomercato Juventus: situazione in standby per questo giocatore bianconero, cosa potrebbe succedere tra gennaio e giugno. I dettagli. Un presente da protagonista, un futuro tutto da scrivere. La parabola di Weston McKennie per il calciomercato Juventus è un rebus che attende una soluzione. L’americano è un jolly prezioso per Igor Tudor, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo in alto mare lo rendono uno dei principali candidati alla cessione. Il “no” all’Aston Villa e il presente da jolly. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino di McKennie poteva essere lontano da Torino già la scorsa estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: futuro incerto per questo bianconero! Situazione al momento in standby, ecco cosa sta accadendo e i prossimi passi tra gennaio e giugno