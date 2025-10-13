Calciomercato Juventus | da Di Gregorio a Perin passando per… Maignan! Possibile rivoluzione ecco cosa potrebbe succedere la prossima estate

Calciomercato Juventus: da Di Gregorio a Perin passando per. Maignan! Il punto del Corriere dello Sport e cosa potrebbe succedere in estate. Un reparto sotto osservazione, un futuro tutto da scrivere. La porta della Juventus è uno dei temi più caldi in casa bianconera. L’avvio di stagione di Michele Di Gregorio, tra grandi parate e qualche incertezza di troppo, ha aperto a una serie di riflessioni in vista della prossima estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera valuterà attentamente la situazione, pronta a cogliere le occasioni che il mercato offrirà. Di Gregorio, un futuro da conquistare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: da Di Gregorio a Perin passando per… Maignan! Possibile rivoluzione, ecco cosa potrebbe succedere la prossima estate

