Calciomercato Juve scovato il nuovo Yildiz? Dalla Germania sono sicuri | bianconeri in trattativa avanzata per questo talento del Bayern Monaco Tutto quello che c’è da sapere

13 ott 2025

Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz in Germania: i bianconeri lo osservano con attenzione. Un nuovo Kenan Yildiz? Il calciomercato Juventus ci prova. Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Christopher Michel, i bianconeri avrebbero avviato una trattativa concreta per Adin Li?ina, talentuoso centrocampista offensivo classe 2007 di proprietà del Bayern Monaco. Un’operazione che ricorda in modo impressionante quella che portò a Torino proprio Yildiz. Come il suo predecessore, infatti, Li?ina è un gioiello del settore giovanile del Bayern Monaco con il contratto in scadenza la prossima estate (giugno 2026). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

