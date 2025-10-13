Calciomercato Juve LIVE | Di Gregorio potrebbe partire al termine della stagione novità sul futuro di Vlahovic e McKennie

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Di Gregorio potrebbe partire al termine della stagione, novità sul futuro di Vlahovic e McKennie

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, tutti i nomi sulla fascia: le alternative in caso di partenza di questi due giocatori. Due obiettivi stupiscono

Calciomercato Juve LIVE: spunta l’ipotesi Darwin Nunez per l’attacco, Mbangula va al Werder Brema

Calciomercato Juve: Perin ai saluti, può finire al centro di quello scambio! Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto in bianconero, c’è il nome

Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra #Zhegrova - X Vai su X

Juve, Di Gregorio via se può arrivare un portiere migliore - Come riportato dal "Corriere dello Sport", il club bianconero prenderà una decisione ... Scrive tuttojuve.com

Di Gregorio Juventus, è addio? I bianconeri hanno preso questa decisione - La posizione del club bianconero è molto chiara Nonostante la buona prestazione contro i rossoneri, alcune ret ... Da calcionews24.com