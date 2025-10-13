Calciomercato Juve da esubero a leader | ora si pensa al rinnovo per quel bianconero Ci sono importanti novità e uno scenario a sorpresa
Calciomercato Juve, da esubero a leader: ora si pensa al rinnovo per quel bianconero. Tutti i dettagli. Un professionista esemplare, un leader silenzioso, un giocatore che mette sempre la Juventus davanti a tutto. La storia di Filip Kostic in bianconero è quella di un amore mai finito, fatto di panchine, di ritorni e di una dedizione alla causa che, alla fine, ha sempre prevalso. Anche in questa stagione, partita con poche certezze, il suo ruolo all’interno del gruppo si sta rivelando fondamentale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno serbo, rientrato in estate dal prestito al Fenerbahçe, è uno di quei giocatori che sta mettendo a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, tutti i nomi sulla fascia: le alternative in caso di partenza di questi due giocatori. Due obiettivi stupiscono
Calciomercato Juve LIVE: spunta l’ipotesi Darwin Nunez per l’attacco, Mbangula va al Werder Brema
Calciomercato Juve: Perin ai saluti, può finire al centro di quello scambio! Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto in bianconero, c’è il nome
Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra #Zhegrova - X Vai su X
Urlo Vlahovic, da esubero a indispensabile: cosa succede ora alla Juventus - Sempre a segno da subentrante, mentre non ha lasciato il segno nell’unica presenza giocata da titolare contro ... Da calciomercato.it
Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus” - Tra i protagonisti della ‘pazza’ Juventus di Tudor in questo avvio di stagione c’è sicuramente Dusan Vlahovic, da esubero a uomo della provvidenza. Si legge su calciomercato.it