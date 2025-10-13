Calciomercato Juve, da esubero a leader: ora si pensa al rinnovo per quel bianconero. Tutti i dettagli. Un professionista esemplare, un leader silenzioso, un giocatore che mette sempre la Juventus davanti a tutto. La storia di Filip Kostic in bianconero è quella di un amore mai finito, fatto di panchine, di ritorni e di una dedizione alla causa che, alla fine, ha sempre prevalso. Anche in questa stagione, partita con poche certezze, il suo ruolo all’interno del gruppo si sta rivelando fondamentale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno serbo, rientrato in estate dal prestito al Fenerbahçe, è uno di quei giocatori che sta mettendo a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, da esubero a leader: ora si pensa al rinnovo per quel bianconero. Ci sono importanti novità e uno scenario a sorpresa