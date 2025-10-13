Calciomercato Juve Bayern Monaco e Barcellona in corsa per Vlahovic a parametro zero
La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra essere giunta al capolinea. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e nessun accordo per il rinnovo all’orizzonte, il futuro del centravanti serbo si allontana sempre più da Torino. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Bayern Monaco e Barcellona hanno acceso i riflettori sull’attaccante, pronti a darsi battaglia per assicurarselo a parametro zero. Il nodo principale resta l’ingaggio: i 12 milioni di euro netti a stagione percepiti da Vlahovic rendono impossibile per la Juve proseguire sulla stessa linea. Il club bianconero avrebbe voluto proporre un rinnovo al ribasso, ma l’ex Fiorentina non sembra intenzionato ad accettare condizioni meno vantaggiose. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, tutti i nomi sulla fascia: le alternative in caso di partenza di questi due giocatori. Due obiettivi stupiscono
Calciomercato Juve LIVE: spunta l’ipotesi Darwin Nunez per l’attacco, Mbangula va al Werder Brema
Calciomercato Juve: Perin ai saluti, può finire al centro di quello scambio! Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto in bianconero, c’è il nome
Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra #Zhegrova - X Vai su X
Juventus-Vlahovic, decisione presa per gennaio. E il Bayern Monaco... - Scelta presa per gennaio e per giugno si muove il Bayern Monaco. Lo riporta msn.com
Vlahovic Juve: dove giocherà nella prossima stagione? I rumors non si placano, due top club europei pronti a cogliere l’occasione a zero! Ultimissimi aggiornamenti sul suo ... - Vlahovic Juve: in quale squadra giocherà nella prossima stagione? Secondo juventusnews24.com