calciomercato juve bayern monaco e barcellona in corsa per vlahovic a parametro zero

13 ott 2025

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra essere giunta al capolinea. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e nessun accordo per il rinnovo all’orizzonte, il futuro del centravanti serbo si allontana sempre più da Torino. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Bayern Monaco e Barcellona hanno acceso i riflettori sull’attaccante, pronti a darsi battaglia per assicurarselo a parametro zero. Il nodo principale resta l’ingaggio: i 12 milioni di euro netti a stagione percepiti da Vlahovic rendono impossibile per la Juve proseguire sulla stessa linea. Il club bianconero avrebbe voluto proporre un rinnovo al ribasso, ma l’ex Fiorentina non sembra intenzionato ad accettare condizioni meno vantaggiose. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

