Calciomercato Juve | Bayern Monaco e Barcellona fiutano il colpaccio! Occhi sul big bianconero in vista della prossima estate ecco cosa potrebbe succedere
Calciomercato Juve: Bayern Monaco e Barcellona pensano al colpaccio in casa bianconera a parametro zero. Svelati tutti i dettagli. Un addio ormai certo, un’asta che si preannuncia infuocata. Il futuro di Dusan Vlahovic sarà via da Torino, e all’orizzonte si profila un intreccio tra due big d’Europa per assicurarselo a parametro zero. Secondo quanto riferito dal QS, sulle tracce dell’attaccante della Juve ci sarebbero infatti Bayern Monaco e Barcellona. L’addio a parametro zero, la Juve con le mani legate. Con un contratto in scadenza il 30 giugno e un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, il rinnovo di Vlahovic è un’ipotesi ormai remota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
