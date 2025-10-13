Calciomercato Juve a gennaio può lasciare Torino per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro | l’indiscrezione dalla Spagna spaventa i tifosi Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Calciomercato Juve, a gennaio può lasciare Torino per una cifra bassissima: le ultimissime sulle mosse del club. Un conto alla rovescia che la Juventus non può più ignorare. Il futuro di Dusan Vlahovic è il problema più scottante sul tavolo della dirigenza bianconera: con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e un rinnovo che non decolla, la finestra di mercato di gennaio si profila come l’ultima, vera occasione per monetizzare dalla sua cessione ed evitare un doloroso addio a parametro zero. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Fichajes, la situazione è chiara: se Vlahovic non accetterà l’offerta di rinnovo al ribasso proposta dal club, a gennaio verrà messo sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, a gennaio può lasciare Torino per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro: l’indiscrezione dalla Spagna spaventa i tifosi. Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Altre letture consigliate

Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra #Zhegrova - X Vai su X

Tonali Juve: rimane il forte interesse! Assalto a gennaio o a giugno? Ecco la verità, e spunta anche un retroscena sul cambio in dirigenza - Tonali Juve: forte interesse per il centrocampista del Newcastle, assalto a gennaio o giugno? Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: è ancora tutto aperto! Dopo le voci estive, i bianconeri possono piazzare questo grande colpo in vista di gennaio. Rivelazione importante! - Calciomercato Juventus: voci in estate ma è ancora tutto aperto perché i bianconeri possono piazzare questo grande colpo a gennaio Un retroscena a sorpresa, una pista che potrebbe riaprirsi. Segnala juventusnews24.com

Juve, a gennaio possibile nuovo tentativo per Clauss - Seguito a lungo dalla Juventus la scorsa estate, e molto vicino ad approdare in bianconero nel corso dell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, Jonathan Clauss, terzino ... Da tuttojuve.com