Calciomercato Inter | un nuovo club piomba sul difensore che vorrebbe lasciare l’Inter

Calciomercato Inter. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, il ruolo di Yann Bisseck è drasticamente cambiato. Se sotto Simone Inzaghi il difensore tedesco aveva maggiore minutaggio, adesso le presenze in prima squadra si sono ridotte a sole due. Secondo la Bild, Bisseck starebbe già valutando un trasferimento durante il mercato di gennaio, alla ricerca di più spazio e continuità. L’interesse maggiore arriva dall’ Eintracht Francoforte, club della Bundesliga che segue il giocatore da tempo. Markus Krösche, Direttore Sportivo del club tedesco, avrebbe corteggiato Bisseck già ai tempi dell’ Aarhus in Danimarca, prima che il difensore scegliesse l’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it