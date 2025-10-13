Calciomercato Inter Ponomarev frena sull’ipotesi europea | meglio crescere in Russia
Inter News 24 Calciomercato Inter, Ponomarev frena l’entusiasmo nerazzurro sull’acquisto del giocatore: ecco cosa filtra. Vladimir Ponomarev, storico dirigente del CSKA Mosca, si è detto fortemente scettico sulle voci che vorrebbero il giovane talento Kirill Glebov pronto a trasferirsi in un top club europeo, con Inter e Atalanta sulle sue tracce. Secondo Ponomarev, il 19enne deve completare la sua crescita nel campionato russo prima di pensare a un’avventura in Italia o altrove. MATURAZIONE – «In questo momento, Glebov non dovrebbe assolutamente nemmeno prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com
