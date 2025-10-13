Calciomercato Inter la società nerazzurra blinda Pio Esposito! L’investimento per il futuro dei meneghini

Inter News 24 Calciomercato Inter, bloccate le offerte per Pio Esposito! Ecco il provvedimento della società nerazzurra sul mercato per salvaguardare il proprio talento. L’Inter ha già in mente un piano per il futuro di Pio Esposito. Il talento di Castellammare di Stabia, che ha fatto il suo debutto da titolare con l’ Inter e ha siglato il suo primo gol in Serie A, è ormai considerato una delle risorse più preziose della squadra. Cristian Chivu ha deciso di puntare su di lui, facendolo crescere rapidamente, e il club ha già iniziato a blindarlo. L’idea dell’Inter è quella di mantenere Esposito come uno dei pilastri della squadra per gli anni a venire, con un ingaggio che, se la sua crescita continuerà su questi ritmi, potrebbe salire vertiginosamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

