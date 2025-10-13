Calciomercato Inter la bomba di Romano | Neymar proposto ai nerazzurri e ad un’altra big della Serie A! Occhio ai possibili scenari futuri

Inter News 24 Calciomercato Inter, la bomba di Romano: «Neymar proposto ai nerazzurri e ad un’altra big della Serie A!». Occhio agli scenari per il brasiliano. Un nome che infiamma il mercato: Neymar è stato offerto all’Inter in estate! A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano con un video sul suo canale YouTube: secondo il giornalista la stella brasiliana è stata proposta a diversi club di Serie A, tra cui Napoli e la società meneghina, intorno allo scorso mese di maggio. In quel periodo, la dirigenza nerazzurra stava valutando altri profili, come Ademola Lookman, e decise di non approfondire la pista. 🔗 Leggi su Internews24.com

