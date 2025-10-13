Inter News 24 sulla richiesta della Roma. Tutti pazzi per Manu Koné. Il centrocampista francese si è affermato come un elemento imprescindibile della Roma e della Nazionale di Didier Deschamps, grazie a un mix di qualità e quantità che lo rende un giocatore totale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo impatto è tale da trasformare il rendimento dei compagni, in particolare quello di Bryan Cristante, con cui ha formato una coppia perfettamente assortita nel centrocampo disegnato dal tecnico Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, colpo Koné soltanto rimandato? Ecco perché la trattativa si è arenata in estate: il retroscena