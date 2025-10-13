Calciomercato Inter ad aprile offerto Neymar | il clamoroso retroscena

La stella brasiliana Neymar avrebbe potuto indossare la maglia di una squadra di Serie A. Questa il clamoroso retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano. Il 33enne attaccante ex Barcellona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, era stato proposto a Inter e Napoli ad aprile. Il profilo di Neymar è stato valutato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, ad aprile offerto Neymar: il clamoroso retroscena

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Clamoroso! #Inter #calciomercato https://bmbr.cc/svud30d - X Vai su X

Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso Romano: “Neymar offerto all’Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari futuri” - Neymar è stato offerto all'Inter e resta un nome da tenere d'occhio anche per il futuro: a rivelarlo è stato Fabrizio Romano ... Da msn.com

Romano - Inter, Neymar è stato proposto. A gennaio sarà libero a zero - L'attaccante brasiliano è stato proposto a inizio mercato sia al Napoli, ma secondo Fabrizio Romano anche all'Inter, che però in estate ha fatto altre valutazioni. msn.com scrive