Calciomercato | Depay può lasciare il Brasile a gennaio Ecco il club che vuole riportarlo in Europa!

Calciomercato: Depay verso l'addio al Brasile: nella finestra di gennaio può tornare in Europa, spunta il club pronto a riportarlo. Una voce sorprendente proveniente dal Brasile sta agitando il calciomercato europeo: Memphis Depay potrebbe lasciare il Corinthians e fare ritorno nel Vecchio Continente già nella finestra di gennaio.

