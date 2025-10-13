Calciomercato attenta Inter | il Psg ha messo gli occhi su Manu Koné

È stato uno degli obiettivi del calciomercato estivo dell’ Inter: ora su Manu Koné ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. L’indiscrezione Sotto la gestione di Gian Piero Gasperini il centrocampista transalpino sta confermando le buone prestazioni della passata stagione. Nel mese di agosto i nerazzurri provarano a strappare l’ex Borussia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, attenta Inter: il Psg ha messo gli occhi su Manu Koné

Tutto è ancora perdonato in una Serie A più attenta al calciomercato che al campo

Calciomercato Bayern Monaco | La dirigenza bavarese è sempre attenta a scandagliare il mercato per trovare nuove opportunità, e in questo senso il nuovo obiettivo per i teutonici potrebbe arrivare proprio dal Barcellona. Si tratta di un giocatore offensivo

Il Napoli è sempre attento alle dinamiche di calciomercato In vista del prossimo mercato di gennaio la società potrebbe pensare di intervenire in difesa con l'acquisto di un nuovo terzino destro, qualora ce ne fosse l'opportunità o un'occasione

Roma, attenta: il Psg prepara l'assalto a Koné per l'estate - Anche in Francia Manu Koné è diventato un calciatore molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Si legge su msn.com

Inter, Mkhitaryan: "Addio Inzaghi? Le voci ci hanno un po' disturbato. Dopo Bayern e Barcellona pensavamo di battere il PSG" - Il centrocampista dell'Inter, che ha da poco pubblicato la sua autobiografia "Sempre al centro", oltre a ... Lo riporta msn.com